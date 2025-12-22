「M―1グランプリ2025」の21代目王者となったお笑いコンビ「たくろう」のきむらバンド（35）、赤木裕（34）が22日、大阪に凱旋。本拠地の「よしもと漫才劇場」で「Kiwami極LIVEプラス＋」に特別出演して300人のファンからの拍手は15秒間なりやまず。凱旋漫才として「競馬実況」のネタを披露した。だが、凱旋の舞台もたくろうらしさ満載。「たくろうの優勝で見に来た人、どれぐらいいますか？」と赤木が客席に問いかけると、300