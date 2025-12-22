取材に応じるバドミントンの桃田賢斗＝22日、東京都内バドミントン男子シングルスの元世界王者で31歳の桃田賢斗（NTT東日本）が22日、東京都内で取材に応じ、現役でプレーすることについて「動けなくなるまで。とんでもないけがをしない限りは続けるんじゃないかなと思う」と思いを語った。既に日本代表は引退、現在は所属先でコーチを兼任している。26日から中国で開催される大会にも出場する。五輪金メダリストの林丹さんが