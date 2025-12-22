2月より放送・配信がスタートするWOWOW × Leminoによる連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」で主演を務める織田裕二。北方謙三による人気小説が原作の本作で織田が演じるのは、"光を灯すカリスマ"と評される主人公・宋江。表向きは戸籍係として働く下級役人だが、腐敗した世を憂い、自ら筆を執って「替天行道」という世直しの書を記したことで、運命が動き出すという役どころだ。壮大なスケールの物語はもちろん、反町隆史、亀梨和也、