【モデルプレス＝2025/12/22】芸能界を引退した堀北真希の妹でモデルの奈々未が12月21日、自身のInstagramを更新。クリスマスの手料理4品と調理過程を公開し、話題となっている。【写真】堀北真希の31歳妹「本格的で美味しそう」豪華クリスマス料理4品◆奈々未、豪華手料理公開奈々未は「おうちクリスマスの人集合」とつづり、クリスマス料理4品が乗った食卓を公開。フライドチキン、ビーフシチュー、ホタテのカルパッチョ、スモー