大会組織員会の理事会（22日） 2026年秋に愛知県内を中心に開催されるアジア・アジアパラ競技大会について、観戦チケットや聖火リレーなどの概要が公表されました。 開幕まで9カ月を切り着々と準備が進む中、大会組織員会の理事会が22日に開かれ、競技の人気や座席位置など需要に応じて観戦チケットの価格を設定する方針が確認されました。 アジア大会の競技は1500円から3万円、アジアパラ大会の競技は1000円から350