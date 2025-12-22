長野市教育委員会は市立長野高校の男性教諭（53）が飲酒運転をしたとして22日付けでこの教諭を懲戒免職処分にしました。懲戒免職処分となったのは長野市の市立長野高校の男性教諭（53）です。市教委によりますと男性教諭は今年6月、長野市内の飲食店で酒を飲み、駐車場に止めた自家用車の中でおよそ1時間、休憩したあと、車を運転。その後、信号機などに衝突する事故を起こしました。男性教諭は酒気帯び運転の罪で起訴され、先月に