きのうは高市総理の富山後援会が設立されました。自民党所属の議員や経済人などが役員に就き、富山からも「総理を支えていく」決意を新たにしました。上田英俊衆議院議員「政治の世界に30年くらいおりますけど、総裁の後援会っていうのはあまり聞いたことがない。そのくらい熱が入っているんだろう、その証しなんだろうと」富山後援会の設立総会は、きのう富山市で開かれ、国会議員や県議・市議経済界などからおよそ250人が出席し