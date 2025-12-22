観光庁は22日、2026年度当初予算案に1383億円を計上する方針を固めた。オーバーツーリズム（観光公害）対策費を前年度から大幅に拡充する。財源は、国際観光旅客税（出国税）を来年7月に現行の千円から3千円に引き上げて確保する。観光公害対策費は、混雑解消やマナー違反といった対策に前年度の8倍超に当たる100億円を計上した。訪日客らが殺到する撮影スポットに専用エリアを設置、自動圧縮機能を備えるスマートごみ箱の設置