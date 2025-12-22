【台北＝園田将嗣】台湾を訪れている自民党の萩生田光一幹事長代行は２２日、台北市の総統府で、頼清徳（ライチンドォー）総統と会談した。頼氏は、高市首相が就任後、公開の場で一貫して日台の友好関係への支持を表明しているとして謝意を示した。総統府の発表によると、頼氏は「日本が今後、台湾海峡やインド太平洋地域の平和と安定に更に貢献すると確信している」と述べた。経済安全保障やハイテク産業などで協力が深まるこ