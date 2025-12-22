モデルの山田優（41）が、21日Instagramを更新。自宅のバスルームを大掃除している動画を公開し、反響が寄せられている。【映像】山田優の“ホテルのような豪邸”広々としたキッチンで玉子焼きを作っている動画や、らっきょうを剥いている姿など、自宅での様子をInstagramに投稿してきた山田。「これがおうちのキッチン…ステキすぎます」「ホテルみたいなおうち、憧れます」など、多くのコメントが寄せられ話題となっていた。