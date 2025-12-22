¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÈà½÷¤¬¤Ç¤­¤º¡¢Îø°¦·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤ËÅù¤·¤¤26ºÐ¤Î³ÑÌî¥Ö¥¿¼Ñ¡£·ëº§¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤òÊú¤­¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÎø¤·¤Æ¤¨¡×¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ò»Ï¤á¤ë¤â¤Î¤Î¡¢·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¦¤Þ¤¯¿ÊÅ¸¤·¤Ê¤¤¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢±¿Ì¿¤ò´¶¤¸²á¤®¤ë½÷À­¤Ë½Ð²ñ¤¤¹ðÇò¡ª¤ä¤¬¤ÆÆ±À³¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä!?¥¢¥é¥µ¡¼ÃËÀ­¤¬·«¤ê¹­¤²¤ë¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤Îº§³è·à¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¯¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØÎø°¦·Ð¸³¤Û¤Ü¥¼¥í¡ª¤ÎËÍ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¹¬¤»¤òÄÏ¤à¤Þ