見附市で女性が現金約1140万円や電子マネーをだましとられる特殊詐欺被害がありました。被害にあったのは見附市に住む60代の女性です。警察によりますと女性はスマートフォンに届いたショートメッセージから、商品モニターの副業を開始し、ことし11月22日から12月1日までの間に現金約1140万円と電子マネー合計1万8100円分をだましとられたということです。ことし11月、女性のスマートフ