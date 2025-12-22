漫画家・高河ゆんの画業40周年を記念した展示会「高河ゆん 40th Anniversary Exhibition」が、2026年1月から神奈川・横浜で開催されることが決定しました。高河ゆんは、「LOVELESS」をはじめ、「アーシアン」「源氏」など数々の作品を世に送り出してきました。耽美かつ繊細な作画と物語性を特徴とし、長年にわたり多くの読者から支持を集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】本展は、そうした40年に