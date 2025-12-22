国際バスケットボール連盟（FIBA）は北京時間12月21日、2026年のFIBA殿堂入りメンバーを発表し、中国男子バスケットボール界のレジェンド、王治郅（おう・じちつ）が選出されました。王は牟作雲（2019）、鄭海霞（2021）、姚明（2023）、苗立傑（2024）に続き、FIBA殿堂入りを果たした5人目の中国人選手となります。今回同じく殿堂入りを果たしたのは、ドイツのダーク・ノビツキー、米国のスー・バード、トルコのヒド・ター