今季はパイレーツで87試合出場、6本塁打西武は22日、アレクサンダー・カナリオ外野手と選手契約を締結したと発表した。まだ25歳で身体能力が高く、打撃ではドジャースの大谷翔平投手を上回る指標があることからファンの期待も高まっている。185センチ、97キロで右投右打の外野手。メジャー通算108試合で打率.229、8本塁打、28打点、マイナー通算120試合で打率.252、32本塁打、96打点を残している。今季はパイレーツで自己最多