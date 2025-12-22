J１昇格を目指すモンテディオ山形に、“助っ人参戦”の報が届いた。2025年12月22日、山形はNKオリンピアリュブリユナ(スロベニア)のMFタリソン・アウベスを完全移籍で加入内定したことを発表した。今後、メディカルチェックを経て、正式契約を締結する予定だ。1999年３月２日生まれのタリソン・アウベス（26歳）は、レジオン（ブラジル）、NKスロボダ・ヴァラジュディン（クロアチア）、NKロガシュカ（スロベニア）、NKオリ