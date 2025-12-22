破竹の勢いだ。アストン・ビラは現地12月21日、プレミアリーグ第17節でマンチェスター・ユナイテッドとホームで対戦。モーガン・ロジャーズの２得点で、２−１の白星を挙げた。ユナイテッドを撃破し、ビラはクラブ史上初のプレミア７連勝を達成。この連勝を含めて公式戦10連勝だ。世界的な大手データ会社『Opta』によると、実に111年ぶりの快挙だという。 そして、今節の勝利で勝点を36に伸ばした３位のビラは、２位