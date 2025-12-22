日本代表MFの堂安律が所属するフランクフルトはブンデスリーガ15節で昇格組のハンブルガーSVとのアウェー戦に臨み、１−１で引き分けた。7勝４分４敗の７位でウインターブレイクに入る。順位以上に苦しんだというべきか、苦しんだ中でこの順位に食い込んだというべきか。国内リーグとチャンピオンズリーグ（CL）の過密日程におけるやりくりで、チーム作りを進めるのは簡単ではない。特にエースFWヨナタン・ブルカルトが11月