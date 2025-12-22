Jリーグは12月22日、2025シーズンの「J２アウォーズ」を開催した。各賞が表彰されるなか、最優秀ゴール賞は水戸ホーリーホックの20歳アタッカー、齋藤俊輔が受賞した。 選ばれたのは、29節・ベガルタ仙台戦（１−１）でのゴール。スコアレスで迎えた17分、敵陣左サイドでパスを受けた齋藤は、敵３人に囲まれながらも巧みなステップとコントロールでかわし、ボックス内に進入。右足を振り抜き、ファーサイドのネットを揺