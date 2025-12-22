海上自衛隊の護衛艦の命名・進水式が、三菱重工業長崎造船所で行われました。 長崎市の三菱重工業長崎造船所で開かれた護衛艦の命名・進水式には、小泉防衛大臣や関係者など、約200人が出席しました。 （小泉防衛大臣） 「よしいと命名する」 「よしい」は全長133メートル、排水量3900トンで、去年7月から建造が進められています。 コンパクトで多機能な もがみ型の12番艦で、機雷戦に対応する機能