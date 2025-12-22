サッカーJ2・ジュビロ磐田は12月22日、来シーズンの監督に志垣良（しがき・りょう）コーチが就任すると発表しました。アスルクラロ沼津は菅井拓哉キャプテンらが静岡新聞SBSを訪れました。 志垣新監督は今シーズン途中までレノファ山口FCを指揮していました。 志垣新監督はチームを通じ、「この場で多くは語りませんが、ピッチ上ですべての答えを導いていけるよう全力を尽くします」とコメントし