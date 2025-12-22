日本で最も長い歴史を誇るユース年代の国際大会「SBSカップ国際ユースサッカー」が12月21日、閉幕しました。U18スペイン代表が初優勝を飾りました。 【写真を見る】「SBSカップ国際ユースサッカー」が閉幕し初優勝を飾ったU18スペイン代表 大会3日目のラストゲームは、静岡ユースとU18スペイン代表の一戦でした。 試合の主導権を握ったのはスペインでした。“若き無敵艦隊”が何度も