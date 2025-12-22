富士市長選で初当選を果たした元教諭の金指祐樹氏に12月22日、当選証書が手渡されました。 【写真を見る】富士市長選で初当選を果たした金指祐樹氏に当選証書が手渡される 8年ぶりの選挙戦となった富士市長選には過去最多の4人が立候補し、新人で元中学校教諭の金指祐樹氏（48）が初当選を果たしました。 当選から一夜明けた22日も街頭で市民に挨拶をする金指氏の姿がありました。 訴えてきた人口減少や少子化対策への決意を新