（森）続いては特集です。ことしの出来事を振り返る「広島この1年」。2025年に県内で起きた「事件」についてお伝えします。（井上）県内では殺人事件が相次ぎました。その中には、若者によって引き起こされたものもありました。■■■【VTR①】■■■事件が起きたのは暗い夜の公園でした。4月、安芸郡府中町で、東京都の会社員の男性が頭などを殴られて死亡。現金やスマートフォンなどが奪われていました。事件直前、