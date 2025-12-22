今年も残すところ1週間あまり。 年末恒例の雲仙市の大門松が完成しました。 橘神社の鳥居前に立派にそびえ立つ高さ約12メートルの大門松。 その高さは2001年に「世界一の門松」としてギネス世界記録にも認定されています。 地元の有志でつくる実行委員会のメンバーらが毎年約1か月かけ制作していて、今年で26年目です。 （見物人） 「毎年正月にお参りに来るが、ご利益があるように願っている」