FNNが20日と21日に実施した世論調査で、高市内閣の支持率は75.9％と、政権発足以来最も高くなった。注目は、若い世代の支持率が92.4％と非常に高いこと。その理由を街で聞いてみた。初めて総裁のいすに座った写真にサイン高市首相は22日、都内で開かれている2025年の出来事を振り返る「報道写真展」を訪れた。「同じポーズお願いします」「ありがとうございます」トランプ大統領とともに原子力空母「ジョージ・ワシントン」で撮影