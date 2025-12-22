内閣官房副長官を安倍内閣、菅内閣で務めた杉田和博氏が亡くなりました。84歳でした。杉田氏は1966年に警察庁に入庁。神奈川県警本部長などを歴任したのち、94年には警察庁警備局長に就任。一連のオウム真理教による事件などで捜査の指揮に当たりました。その後、内閣情報官、内閣危機管理監を務め2012年に第二次安倍内閣で官僚のトップと言われる事務の内閣官房副長官に就任。その後、2021年の菅政権まで歴代最長となる8年以上に