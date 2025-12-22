1か月半もの間、小学校で水が「出しっぱなし」でした。損失は約300万円にのぼるということです。 熊本市教育委員会は会見で「市民に多大なご心配とご迷惑をおかけしましたこと、申し訳ございませんでした。」と謝罪しました。熊本市教委によりますと、白坪小学校でことし6月、教職員3人が水泳の授業の準備をしていたところ、プール周辺の排水弁の操作を誤り、水を流出させていました。6月2日から7月17日までの46日間にわ