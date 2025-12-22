将棋の福間香奈女流6冠（33）が22日、大阪府高槻市の関西将棋会館で第39期竜王戦6組ランキング戦に臨み、生垣寛人四段（22）に94手で敗れた。福間にとって、生垣はすでに受験を表明している2度目の棋士編入試験5番勝負の第3局試験官。来年1月の第1局から順に山下数毅四段（17）、片山史龍四段（21）と月1回対戦していく。その前哨戦としても注目されたが、「（持ち時間の）5時間を生かし切れなかった。序中盤で苦しくし、反省点