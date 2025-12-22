高齢者が受ける介護サービスへの対価として、サービスを提供する事業者に支払われる「介護報酬」について、政府は来年度2.03％引き上げる方針を固めました。介護報酬は3年に1度見直されるもので、次回は2027年度に改定予定でしたが、人手不足が深刻化する介護業界に緊急対応するため、政府は介護職員の処遇改善を前倒しで行う方針を、ことし11月に示していました。24日にも行われる片山財務大臣と上野厚労大臣の来年度予算案につい