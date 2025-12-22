韓国のアイドルグループ・KARAのメンバーで俳優としても活動する知英(ジヨン)さんが、『知英カレンダー2026』発売記念イベントに登壇しました。日本でこれまで発売したカレンダーはポスター型でしたが、今回、初めて卓上カレンダーを発売します。 【写真を見る】【 KARA・知英 】 久しぶりのカレンダー発売に戸惑い「今の時代はこのくらいのほうが良いんだ」ジヨンさんは、“すごく久々のカレンダーを出しましたけど、なんか