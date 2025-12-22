22日未明、静岡・長泉町の店舗兼住宅に目出し帽をかぶった男3人が押し入り、現金約1000万円を奪って逃走しました。事件が起きる1時間ほど前に現場付近の防犯カメラが捉えた映像には、上下ともに黒っぽい服装で通りを歩く男を追うように全身黒い服装の2人組がゆっくり歩いていく様子が映っています。さらに現場近くの駐車場を捉えた映像には、不審な3人組が何やら話し込む様子が映っていました。その約4分後、話し込んでいた3人組は