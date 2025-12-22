【大雪警戒】年末の帰省ラッシュに影響か？ ２４日（水）の雨を境に「強い寒気」が南下してきます。週末は、日本海側を中心に荒れた天気となり、警報級の大雪のおそれがあります。 ２７日（土）の最高気温は、東京・名古屋・大阪で９℃と予想されています。 を各県５か所ずつ、他に、 を画像で掲載しています。 雪と雨シミュレーション２３日（火）～２７日（土） ２４日（水）２５日（木）は「雨主体」の予想