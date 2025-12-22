高校生ランナーの憧れの舞台、全国高校駅伝。きのう21日、京都で行われ、鹿児島県勢は女子が、神村学園と鹿児島、男子は鹿児島城西が出場しました。 全国高校駅伝、通称・都大路。県勢3チームが出場しました。 9年連続入賞中の神村学園。直前のけがで、10年ぶりに、留学生抜きで戦うことに。1年生3人が起用されました。 「（白峯）袴羽とたすき渡しできるのが心の支えであり、強み」 県代表と地区代表を合わせた58