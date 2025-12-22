「10年に一度程度しか起きないような著しい高温」関東甲信、東北、北海道 気象庁は22日、北海道、東北、関東甲信に「高温に関する早期天候情報」を発表しました。 12月29日ごろからから、この時期としては「10年に一度程度しか起きないような著しい高温」になる可能性があるとしています。寒気弱まる 北日本と関東甲信地方の気温は、向こう３日間程度は寒気の影響が弱いため高い日が多く、かなり高い日もあります。１２月２６日