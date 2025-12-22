愛知県田原市で未利用魚「アイゴ」を使ったグルメが、お披露目されました。 【写真を見る】“海の厄介者”アイゴ つくねや天ぷらなどにして約100人に振る舞われる ｢おいしい｣｢フワフワ…｣有効活用めざし商工会の有志らがレシピ開発 愛知･田原市 田原市の道の駅「伊良湖クリスタルポルト」で開かれた「Sea級グルメ」のお披露目には、市内の飲食店やホテルなど8店舗が参加し、未利用魚の「アイゴ」を使ったつくねや天ぷらなどを約1