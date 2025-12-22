北九州市で22日、SNSの正しい使い方を呼びかける標語コンクールの表彰式が開かれました。 このコンクールは、中高生にSNSの正しい使い方を考えてもらおうと、小倉北警察署と少年補導員連絡会などが、ことし初めて開催しました。表彰式では、北九州市小倉北区の中高生から応募があった、およそ180作品の標語の中から選ばれた10作品が表彰されました。中学生の部では西南女学院中学校の3年生、岩本妃奈乃さんの「落ち