交通事故で親を亡くした子供たちを支援しようと大分県中古自動車販売協会が22日、県に寄付金を贈りました。 県庁で開かれた贈呈式では長野浩二会長が県に約33万円の寄付金の目録を手渡しました。寄付金は協会の会員のほかチャリティーイベントなどで集められました。 支援の対象となる子供は県内に37人いて寄付金は修学旅行や入学祝いなどに役立てられるということです。