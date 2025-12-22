大分県内の主食用のコメの生産について、2026年の目安が決まりました。全体の作付面積は2025年の実績より560ヘクタール少なくなっています。 コメの生産の目安については、国が需給のバランスを見て示した全国の生産量を基に、大分県内の必要な作付面積が算定されています。 22日は、県や農業団体で作る大分県農業再生協議会の会議が開かれ、県内の2026年の主食用のコメの作付面積の目安が承認されました。 それによりま