大分県出身者として初めて総理大臣を務めた村山富市さんをしのぶお別れの会20日、大分市で営まれました。 参列した人たちに村山さんへの思いなどを聞きました。 お別れの会 ◆足立大分市長「温厚で飾らない人柄から多くの市民に愛され、トレードマークの長い眉毛、トンちゃんの愛称で親しまれました。その姿は今も多くの市民の心に刻まれています」 祭壇に飾られた笑顔の写真。2025年10月、101歳で