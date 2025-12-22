南こうせつさん 地元大分市にエール 大分県大分市佐賀関の大規模火災の被災地にこの人からもエールです。 復興に役立ててもらおうと、シンガーソングライターの南こうせつさんが大分市に寄付金を贈りました。 大分市役所を訪れたのは、大分市出身で現在は杵築市に住むシンガーソングライターの南こうせつさんです。 22日は寄付金100万円を足立市長に手渡しました。 「要望があれば現地で