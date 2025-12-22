12月28日に開幕する全国高校サッカー選手権大会、初戦突破を目指す大分県大分市の大分鶴崎高校。全国大会を控え大分鶴崎高校の選手たちは22日TOS本社を訪れました。 大分鶴崎は2年連続8回目の出場で壮行会ではチームを代表して河野歩夢キャプテンが意気込みを語りました。 大会は今月28日に開幕し大分鶴崎の初戦は29日に山形県代表の山形明正と対戦します。 また開会式では佐賀関の火災で被災した人たちへのメッセ&