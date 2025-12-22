SnowMan渡辺翔太（33）が22日、都内で行われた「2025美的ベストコスメ大賞」受賞者発表式に登場した。美容男子として知られ、3度目のベストビューティーマン受賞で殿堂入り。「非常にこの肩書はデカい。めちゃくちゃうれしい」とトロフィーを高々と掲げて喜んだ。読者が選ぶ賞とあって「わりと影響力あるのかな、という自負もあったりなかったり」と胸を張る一方で、来年について「まだ個人の仕事が1本も入っていない」とぶっちゃ