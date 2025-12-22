¡ÚSweetest Swift ¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë³¦¤ÎÅ·»È¤¹¤®¤ë¥¹¥Ôー¥É¥¹¥¿ー¡Û 12·î22ÆüÈ¯Çä ²Á³Ê ¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄêÈÇ¡§1,100±ß ¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ª¸ÂÄêÈÇ¡§1,650±ß ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û ½¸±Ñ¼Ò¤Ï12·î22Æü¡¢¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¦¾¾ËÜÄ¾Èþ¤µ¤ó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ÖSweetest Swift ¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë³¦¤ÎÅ·»È¤¹¤®¤ë¥¹¥Ôー¥É¥¹¥¿ー¡×¤ò¡¢¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Üー¥¤¡×¸ø