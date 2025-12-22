【少女マクベス】 12月22日 連載開始 【拡大画像へ】 講談社は12月22日、原作・降田天、マンガ・うまみザウルスの青春群像劇×学園ミステリー「少女マクベス」の連載をコミックDAYSで開始し、第1話「開幕」を無料公開した。第2話「The Three Wiｔches」の先行公開も行なわれている。読むには120ポイントが必要。 本作は演劇専門の女子高等学校「百花演劇学校」で起きた死亡事件をめ