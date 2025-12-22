元スペイン代表DFセルヒオ・ラモスのそっくりさんとして、グアダラハラ(3部)のMFボルハ・ディアスが話題となっている。英『ザ・サン』が伝えた。グアダラハラは16日に開催されたコパ・デル・レイのラウンド32でバルセロナと対戦。試合は、スコアレスのまま迎えた後半31分にDFアンドレアス・クリステンセンの得点でバルセロナが先制すると、45分にFWマーカス・ラッシュフォードがダメ押しゴールを奪い、2-0の完封勝利を収めた。