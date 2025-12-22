株式会社ニコンイメージングジャパンは、一部の旧製品カメラ・レンズを対象とした「MF旧製品メンテナンスサービス」を2026年1月13日（月）に開始する。 これまで修理対応不可としていた、交換部品が払底した製品を対象とした有償のメンテナンスサービス。基本的に部品を交換することなく、可能な限り製品の機能を回復させるとしている。 同サービスは過去にも実施しており、ユーザー