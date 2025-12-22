Snow Manの佐久間大介が、激しくも美しく踊る新CM『Damage care Debut佐久間大介篇（be in rhythm, be free, be you）』が公開された。 【動画】佐久間大介のデコルテがのぞく白シャツ姿で美しいダンスを披露 ■佐久間大介がしなやかに踊るさまが美しい新CM 佐久間が指をパチッと鳴らして始まる本CMでは、白いとろみ素材のシャツの胸元を大きく開け、黒い太めのパンツを合わせたモノトーンスタイルで登場。激しくも美し