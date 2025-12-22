●ピクスタ [東証Ｇ] 東証は12月29日付で東証スタンダードに市場区分を変更する。 ●トライアイズ [東証Ｇ] 東証は12月29日付で東証スタンダードに市場区分を変更する。 [2025年12月22日] 株探ニュース