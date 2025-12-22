○ほくたけ [札証] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.38％にあたる50万株(金額で4億3500万円)を上限に、12月23日朝の札証の自己株式立会外買付取引で自社株買いを実施する。 ○リョービ [東証Ｐ] 発行済み株式数の2.56％にあたる83万6672株の自社株を消却する。消却予定日は12月30日。 ○アライドＨＤ [東証Ｓ] 発行済み株式数の2.5％にあたる270万3567株の自社株を消却する。消却予定日は12月30日。 ○共和